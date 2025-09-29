Достижения.рф

Нападение курьера на российскую школьницу и ее мать привлекло внимание главы СКР

Бастрыкин приказал открыть дело после нападения курьера на мать и дочь в Бердске
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении курьера на 15‑летнюю школьницу и её мать в подъезде дома в Бердске, Новосибирской области.



Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведомство, по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело и проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). У пострадавших зафиксировали вред здоровью.

Руководитель следственного управления СК по региону Евгений Долгалев должен представить доклад об обстоятельствах инцидента.

