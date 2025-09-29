Нападение курьера на российскую школьницу и ее мать привлекло внимание главы СКР

29 сентября 2025, 21:17

Бастрыкин приказал открыть дело после нападения курьера на мать и дочь в Бердске

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении курьера на 15‑летнюю школьницу и её мать в подъезде дома в Бердске, Новосибирской области.