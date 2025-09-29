Нападение курьера на российскую школьницу и ее мать привлекло внимание главы СКР
Бастрыкин приказал открыть дело после нападения курьера на мать и дочь в Бердске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении курьера на 15‑летнюю школьницу и её мать в подъезде дома в Бердске, Новосибирской области.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведомство, по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело и проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). У пострадавших зафиксировали вред здоровью.
Руководитель следственного управления СК по региону Евгений Долгалев должен представить доклад об обстоятельствах инцидента.
Ранее сообщалось, что в Воронеже полиция проверяет подростка, который воспроизвёл американский рэп на могиле солдат.
Читайте также: