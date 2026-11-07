В Подмосковье произошло смертельное ДТП, погиб водитель

07 ноября 2026, 11:28

В Солнечногорске в результате смертельного ДТП погиб водитель грузовика

Фото: max.ru/mvd50

В подмосковном Солнечногорске на третьем километре автодороги А-113 «ЦКАД» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.





По предварительным данным ведомства, авария случилась в субботу около 05:30. Водитель грузового автомобиля марки «Ситрак» не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.





«В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте», — говорится в сообщении ведомства в Макс.