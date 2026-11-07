Достижения.рф

В Подмосковье произошло смертельное ДТП, погиб водитель

В Солнечногорске в результате смертельного ДТП погиб водитель грузовика
Фото: max.ru/mvd50

В подмосковном Солнечногорске на третьем километре автодороги А-113 «ЦКАД» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.



По предварительным данным ведомства, авария случилась в субботу около 05:30. Водитель грузового автомобиля марки «Ситрак» не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте», — говорится в сообщении ведомства в Макс.
Ранее ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Калмыкии. Авария произошла на 92-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский — Артезиан.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0