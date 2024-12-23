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В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу

Фото: iStock/ Roman Didkivskyi

Фото: iStock/ Roman Didkivskyi

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые расправились с местным жителем, узнавшего об их деятельности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Братьев-наркодилеров обвиняют в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере и производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Следствие полагает, что фигуранты организовали в гараже лабораторию — в ней они изготавливали наркотические вещества на продажу. Ещё у братьев хранилось огнестрельное оружие.



«В мае 2023 года один из братьев во время пристрела пистолета в лесу был замечен ранее ему незнакомым мужчиной. Опасаясь, что очевидец сообщит в полицию, фигурант настиг потерпевшего и убил двумя выстрелами в голову. Оставив тело в лесном массиве, он скрылся», — отмечалось в сообщении регионального Следкома.

Правоохранителям удалось установить личность преступника. Приехавшие к нему оперативники нашли гараж с нарколабораторией и провели в нём обыск. Силовики изъяли наркотики общей массой более 5,7 килограмма, инструменты и приспособления для изготовления веществ, два автомата Калашникова и порядка тысячи патронов, а ещё гильзы от пистолета Макарова. Изъятое отправили на баллистическую экспертизу. Оказалось, что их выпустили из орудия убийства. В тот же день обоих братьев задержали. Через некоторое время мужчин арестовали.

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#убийство
#наркотики
#оружие
#следствие
#мужчина
В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
23 декабря 2024, 20:42

Фото: iStock/ matimix

В Московской области в городе Подольск обрушилась кровля в школьном спортзале на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой пресс-службу МЧС России.
«Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет», — обратила внимание пресс-служба МЧС России.

Представители экстренных служб также отметили, что ученики образовательного учреждения на данный момент находятся на досрочных каникулах.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что в будущем комиссия проведёт работу по оценке материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.

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#ученики
#комиссия
#подольск
#подмосковье
#школьники
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За ночь на берега Краснодарского края выбросило 13 мёртвых дельфинов
23 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Jorg Gillwald

Нынешней ночью на берег Чёрного моря в Краснодарском крае был выброшены 13 мёртвых дельфинов. Эксперты считают, что такую гибель морских животных уже можно отнести к массовой.
Первые восемь дельфинов нашли в районе Алексина под Новороссийском, сообщает телеграм-канал Mash. Шесть из них был на берегу, ещё два — в воде. Ещё три трупа были обнаружены на Бугазской косе, по одному — в селе Сукко и в Варваровке.

Волонтёры успели осмотреть только пять дельфинов — двух самок, двух самцов дельфинёнка. Остальных унесло обратно в море штормом. Только у одного з морских животных в дыхательных путях были обнаружены следы нефтепродукта. Специалисты предполагают, что причиной смерти дельфинов стала интоксикация паров топлива отравленная рыба. Окончательное заключение будет сделано по результатам экспертизы.

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«Любовник оказался мошенником»: В Подмосковье мужчина обманом выманил у возлюбленной больше миллиона и пропал
В Подмосковье мужчина обманул соседку почти на 1,5 млн и скрылся
23 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/designer491

Пока все внимание устремлено на кибербезопасность, «живые мошенники» не дремлют и продолжают обманывать россиян.
Жительница города Видное Московской области Елена Попова рассказала редакции «Радио 1» историю о том, как сосед-любовник брал у нее деньги в долг на починку автомобиля, лечение матери, похороны, нужды детей, а сам использовал их в совершенно других целях и возвращать не собирался. В итоге девушка осталась одна с двумя маленькими детьми и огромными кредитами.

«У нас в доме все соседи жили очень дружно, доверяли друг другу и помогали. Мы начали общаться с Сергеем, все было хорошо, у него тоже дети, мы приятно проводили время. А потом он стал говорить, что у него заблокирована карта, и теперь он не может им помогать. Все началось с 20 тысяч. Потом он попросил денег, чтобы сделать коробку автомобиля, потому что он не может без нее работать — таксовать», — начала рассказывать женщина.

Далее разговор пошел об оплате лечения матери — Елена взяла кредиты, чтобы помочь Сергею спасти маму. Получив собранные деньги, злополучный сосед сказал, что мама умерла, и теперь деньги нужны на похороны, далее — на билеты, потом снова на машину, на телефон ребенку, собственные нужды и так далее.

«Мы не оформляли никакую расписку сначала, потому что я ему доверяла. У меня не было сомнений, что он все вернет. Он говорил, что продаст свою машину, и мы все закроем. А потом, когда я стала подозревать неладное, предложила как-то бумажно все оформить, он агрессивно отказался, и я поняла, что это обман. После я выяснила, что деньги он брал не только у меня, но и у других соседей, мама у него жива, а машина не является его собственностью. Меня просто обманули. Он скрылся, перестал отвечать и сказал, что будет общаться со мной только в отделе МВД», — поделилась пострадавшая.

В конечном итоге у Елены долг перед банком — 1 386 570 рублей.

«Хочется ей помочь чисто по-человечески. Набрала для него кредитов, а он исчез. Она с двумя детьми работает и в полном шоке», — обратился в редакцию «Радио 1» житель того же дома Андрей.

Фото: iStock/mactrunk

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что шанс наказать мошенника есть, и перспектива у дела положительная.

«Если соседи напишут коллективное заявление относительно противоправных действий, если приложат подтверждающие факты (записи, видео, переписки), то его можно будет привлечь в дело о мошенничестве», — прокомментировал историю адвокат.

По его словам, давать в долг до 500 тысяч рублей желательно в письменной форме — оформлять простую расписку, которую в будущем можно будет приложить к делу.

«Если есть аудио, видео, переписки, то нужно все это поместить на флешку и отнести в отдел полиции. Если там не действуют, стоит писать в прокуратуру, просить принять меры в связи с отказом, то есть обжаловать отказные материалы. Если в прокуратуре не захотят с этим работать, нужно идти в суд. Человек имеет право хотя бы в простой форме написать, что с решением не согласен, что просит провести проверку», — объяснил эксперт.

Он посоветовал пробовать обращаться в разные ведомства, но сначала написать общее заявление от всех пострадавших.

«Рекомендация всем: если вы уже дали в долг, попробуйте все-таки записать разговор, чтобы были хотя бы какие-то доказательства», — дал совет Мельников.

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Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Губернатор Кондратьев: к февралю мазут с Черноморского побережья уберут
23 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/dehooks

Попавший на пляжи Черноморского побережья после крушения танкеров мазут уберут к февралю 2025 года. Срок ликвидации назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава региона подчеркнул, что власти сделают все, чтобы максимум до 1 марта убрать мазут с пляжей. Однако в планах очистить пляжи от нефтепродуктов до 1 февраля.

Кондратьев отметил, что если не успеть завершить работы по очистке до установленного срока и до повышения температуры, то мазут может просочиться в грунт. В таком случае объём работ увеличится в три раза.

Напомним, что утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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#чёрное море
#нефть
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#загрязнение
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Daily Mail: В США мужчина обезглавил своего годовалого сына после ссоры с женой
23 декабря 2024, 17:49

Фото: istockphoto/zoka74

Житель округа Сакраменто в штате Калифорния 28-летниий Андрей Демскиий жестоко расправился со своим сыном, а затем обезглавил его. Малышу был всего один год от роду.
Трагедия произошла глубокой ночью, сообщает издание Daily Mail. Полицейские приехали по вызову по поводу семейной ссоры. У Демского возник конфликт с матерью х общего годовалого ребёнка Ангелиной Винниковой. Дверь была заперта, и прибывшим копам пришлось её ломать. Мужчина поначалу сопротивлялся, но его быстро скрутили.

В одной из дальних комнат полицейских ожидал настоящий кошмар. Они нашли обезглавленное тело годовалого мальчика. Его мама и бабушка получил травмы, но сумели убежать от разъярённого Демского. Женщина сейчас госпитализирована в глубоком шоке. Убийца находится в следственном изоляторе Сакраменто. В офисе шерифа округа это преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю.

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#ребёнок
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В Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО
23 декабря 2024, 17:31

Фото: iStock/ Rawf8

Суд избрал меру пресечения обвиняемому Степану Косареву в поджоге военкомата на набережной реки Фонтанки, передала Объединенная пресс-служба судов города в Телеграм-канале.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, которе предусмотренно ч.1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Степана Косарева арестовали. Мужчина пробудет под стражей до 19 февраля 2025 года.

«Защита против стражи возражала, сообщив, что Косарев не будет скрываться от следствия, вину признает», — говорилось в материале.

Следствие полагает, что три дня назад Степан Косарев подошёл к зданию комиссариата на набережной реки Фонтанки и бросил в него два коктейля Молотова.

Один из снарядов попал в дверь, другой — в окно. На кадрах с места видно, что у здания загорелся подоконник. Представители военкомата отметили, что больших повреждений объект не получил.

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#мужчина
#военкомат
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В Уфе задержали подозреваемого в поджоге отделения почты
23 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Уфе задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в поджоге отделения почты на улице Менделеева. Об этом информирует пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации пресс-службы, инцидент произошел 21 декабря, однако, к счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Сотрудники полиции оперативно установили, что возгорание носит криминальный характер. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления, объяснив свои действия влиянием телефонных мошенников, которые ранее обманом завладели его средствами на сумму около 10 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Обвиняемый арестован и находится под следствием.

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#уголовное инцидент
#отношения
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«Ты же мусульманка!»: родная мать избавилась от 18-летней дочери из-за короткого платья, подробности трагедии в Чайковском
23 декабря 2024, 16:29

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Трагедия произошла в августе 2018 года. Мать зарубила 18-летнюю дочь из-за того, что та носила короткие платья. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Мать давно была странной


Мать убитой Юлии Татьяна познакомилась с будущим супругом в начале 90-х. Зафер, родом из Турции, тогда он работал на стройке в городе Чайковский. После длительных отношений пара решила пожениться, появились дети. Сначала сын Сертан, через 4 года дочка Юля. Все было обычно, но потом характер Татьяны начал портиться.

«В Тане как будто были два человека — один доброжелательный, другой — агрессивный. Она могла меня из дома выгнать без всяких причин. Я устал так жить — дома постоянно скандалы, вечный беспорядок», — рассказал Зафер корреспондентам КП-Пермь.

Фото: iStock/trekandshoot

Кроме этого у женщины появилось пристрастие покупать всякие бесполезные вещи. Все это копилось и жутко захламляло квартиру. Детям негде было делать уроки и они ходили заниматься к соседям. При этом Сертан и Юля хорошо учились и любили маму.

Осложнения после инсульта


За два года до трагедии у Татьяны случился инсульт, после чего поведение матери стало еще более странным и агрессивным. Она постоянно цеплялась к дочери.

«Могла заявить ей: «Зачем ты ходишь в коротких платьях? Ты же мусульманка!». На что Юля отвечала, что она крещенная, а не мусульманка. Сама Татьяна, между тем, часто ходила в майках и коротких шортах», — поделились соседи семьи с КП-Пермь.

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Долго планировала убийство


Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

После убийства Татьяна зашла в гости к соседке и подарила ей телефон.

«Я спросила, что случилось? На что Таня ответила: «Я хочу с собой покончить. Вы завтра меня все возненавидите». Я пыталась ее успокоить, но Таня отдала мне ключи и попросила передать Сертану. Стала ему звонить, а Таня вдруг вскочила и убежала»,— вспоминает соседка.

Отец семейства сразу начал поиски Татьяны. Поехал на дачу, там никого не оказалось. Приехал в квартиру, соседка помогла открыть дверь. В квартире на диване лежал труп 18-летней Юлии. Мать зарубила девушку, пока та спала.

Позже, соседи по даче расскажут, что мать около двух месяцев искала, где наточить топор. И, видимо, нашла.

Не успела сама уйти из жизни


Фото: iStock/Dmitry Shchukin

После убийства дочери, Татьяна решила отправится в город Ижевск и повторить судьбу Анны Карениной, но не успела.

«Она ходила вдоль железнодорожных путей, а потом ушла в зал ожидания и уснула. Там мы ее и нашли. Полтора часа Татьяну допрашивали. Она заявила, что ее дочь сама заслужила такую смерть. А в Ижевск женщина приехала, чтобы совершить суицид», — сообщили КП-Пермь в пресс-службе Ижевского ЛО МВД на транспорте.

Женщине было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство), но отбывать наказание Татьяна будет в психиатрической больнице, так как эксперты-психиатры признали женщину невменяемой.

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Пользователя с аватаром Гитлера обнаружили в чате атакованного ВСУ ЖК в Казани
23 декабря 2024, 16:29

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Участника домового чата ЖК «Лазурные небеса», атакованного ВСУ, заподозрили в работе на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Жители комплекса пожаловались на странную активность в домовом чате,куда стали добавляться неизвестные пользователи. Особое внимание привлёк человек, у которого на аватарке был размещён портрёт Адольфа Гитлера.

Горожане рассказали о такой активности в их чате следователям. В результате выяснилось, что аккаунт с Гитлером принадлежит сыну одной из жительниц дома. Соседи потребовали провести с подростком беседу.

Украинские войска атаковали Казань беспилотниками 21 декабря. Несколько дронов врезались в жилые дома и высотки.

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