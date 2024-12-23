В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу

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В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые расправились с местным жителем, узнавшего об их деятельности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Братьев-наркодилеров обвиняют в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере и производстве наркотических веществ в особо крупном размере.
Следствие полагает, что фигуранты организовали в гараже лабораторию — в ней они изготавливали наркотические вещества на продажу. Ещё у братьев хранилось огнестрельное оружие.
Правоохранителям удалось установить личность преступника. Приехавшие к нему оперативники нашли гараж с нарколабораторией и провели в нём обыск. Силовики изъяли наркотики общей массой более 5,7 килограмма, инструменты и приспособления для изготовления веществ, два автомата Калашникова и порядка тысячи патронов, а ещё гильзы от пистолета Макарова. Изъятое отправили на баллистическую экспертизу. Оказалось, что их выпустили из орудия убийства. В тот же день обоих братьев задержали. Через некоторое время мужчин арестовали.
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Следствие полагает, что фигуранты организовали в гараже лабораторию — в ней они изготавливали наркотические вещества на продажу. Ещё у братьев хранилось огнестрельное оружие.
«В мае 2023 года один из братьев во время пристрела пистолета в лесу был замечен ранее ему незнакомым мужчиной. Опасаясь, что очевидец сообщит в полицию, фигурант настиг потерпевшего и убил двумя выстрелами в голову. Оставив тело в лесном массиве, он скрылся», — отмечалось в сообщении регионального Следкома.
Правоохранителям удалось установить личность преступника. Приехавшие к нему оперативники нашли гараж с нарколабораторией и провели в нём обыск. Силовики изъяли наркотики общей массой более 5,7 килограмма, инструменты и приспособления для изготовления веществ, два автомата Калашникова и порядка тысячи патронов, а ещё гильзы от пистолета Макарова. Изъятое отправили на баллистическую экспертизу. Оказалось, что их выпустили из орудия убийства. В тот же день обоих братьев задержали. Через некоторое время мужчин арестовали.
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Ольга Енгалычева