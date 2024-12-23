В Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО

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Суд избрал меру пресечения обвиняемому Степану Косареву в поджоге военкомата на набережной реки Фонтанки, передала Объединенная пресс-служба судов города в Телеграм-канале.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, которе предусмотренно ч.1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Степана Косарева арестовали. Мужчина пробудет под стражей до 19 февраля 2025 года.
Следствие полагает, что три дня назад Степан Косарев подошёл к зданию комиссариата на набережной реки Фонтанки и бросил в него два коктейля Молотова.
Один из снарядов попал в дверь, другой — в окно. На кадрах с места видно, что у здания загорелся подоконник. Представители военкомата отметили, что больших повреждений объект не получил.
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Степана Косарева арестовали. Мужчина пробудет под стражей до 19 февраля 2025 года.
«Защита против стражи возражала, сообщив, что Косарев не будет скрываться от следствия, вину признает», — говорилось в материале.
Следствие полагает, что три дня назад Степан Косарев подошёл к зданию комиссариата на набережной реки Фонтанки и бросил в него два коктейля Молотова.
Один из снарядов попал в дверь, другой — в окно. На кадрах с места видно, что у здания загорелся подоконник. Представители военкомата отметили, что больших повреждений объект не получил.
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Ольга Енгалычева