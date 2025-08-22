В Испании 59-летняя британка домогалась на пляже до 14-летней девочки
На одном из пляжей Испании 59-летняя уроженка Великобритании домогалась на пляже до 14-летней девочки. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент случился в начале августа, но подробности о нем стали известны недавно. Как оказалось, свидетелем преступления стал итальянский мужчина. Он проходил мимо пляжа Ла-Кала-де-Михас в районе Коста-дель-Соль и увидел, как женщина разговаривает со школьницей и пытается заслужить ее доверие. После она начала домагаться до несовершеннолетней.
Мужчина побежал в магазин, где работал его родственник, и позвонил в полицию. Женщиной оказалась уроженка из Великобритании, которую уже подозревали в преступлениях сексуального характера. Пока неизвестно, пребывала ли она в Испании как туристка или проживала в стране. Расследование по данному делу продолжается.
