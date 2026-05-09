Вспышку хантавируса зафиксировали в Испании
В испанском городе Аликанте в больницу попала 32‑летняя женщина с симптомами хантавируса. По предварительной информации, она контактировала с туристкой, скончавшейся во время круиза на судне MV Hondius.
Испанские медики взяли у пациентки ПЦР‑тест и направили образец в Национальный центр микробиологии для подтверждения диагноза. Если результат окажется положительным, женщину переведут в изоляционное отделение специализированной больницы. Кроме того, местный Департамент здравоохранения начал отслеживать круг ее контактов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Ситуация вызывает обеспокоенность на фоне прогноза ВОЗ о возможной мировой вспышке этого вируса, так как сейчас нет эффективной вакцины против него. Среди 149 пассажиров, контактировавших с заболевшими, был и один россиянин. Часть путешественников уже вернулась в свои страны, поэтому в ближайшие недели не исключены новые случаи заражения.
