В Испании группировка похитила 1100 стульев из ресторанов на 5,8 млн рублей
В Испании задержана группировка, подозреваемая в краже более 1100 стульев из ресторанов. Об этом сообщает AP News.
Семь злоумышленников — шесть мужчин и одна женщина — действовали в августе и сентябре, совершая ночные налеты на летние веранды заведений в Мадриде и Талавера-де-ла-Рейна. Украденную мебель преступники перепродавали в Марокко, Румынию и внутри Испании.
Общая сумма ущерба оценивается в около 60 тысяч евро (около 5,8 миллионов рублей). Информация о размере наказания пока не сообщается, но предполагается, что задержанных ждёт серьёзный срок лишения свободы.
Читайте также: