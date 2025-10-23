Мэра Рязани Артёмова отстранили от должности из‑за подозрений в коррупции
Мэра Рязани Виталия Артёмова отстранили от должности из‑за подозрений в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Как оказалось, на счетах чиновника обнаружены несколько миллионов рублей неясного происхождения, не указанных в декларации.
Решение об отстранении приняла городская дума после проведения антикоррупционной проверки. Кроме того, вчера Артёмова исключили из партии на фоне многочисленных жалоб жителей на состояние ЖКХ и дорожной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в России появятся дополнительные меры по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
