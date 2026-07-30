В Испании назвали виновника крупнейшего в истории пожара
В Испании арестовали мужчину, которого подозревают в непредумышленном поджоге, приведшем к крупнейшему лесному пожару в истории страны. Об этом сообщает Daily Mail.
По версии следствия, возгорание вспыхнуло в районе Авилы, неподалеку от Мадрида, в разгар летнего сезона. Причиной стали работы на нелегальном экскаваторе: подозреваемый использовал гидравлический молот для дробления камней, а высекаемые искры воспламенили сухую растительность. Отмечается, что техника эксплуатировалась без официальных разрешений и средств пожаротушения. Огонь распространился на площади около 193 квадратных миль, что вынудило порядка 90 тысяч человек эвакуироваться из зоны бедствия.
Сам задержанный отвергает выдвинутые против него обвинения и настаивает на том, что приехал на место лишь для того, чтобы забрать оборудование. Власти региона Кастилия и Леон намерены выступить по делу в качестве частного обвинителя. В случае доказательства вины мужчине грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения по статье о халатности.
На фоне аномальной жары, засухи и сильного ветра пожары охватили также 32 населенных пункта. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча, где эвакуировали 25 деревень, а выгоревшая площадь превысила 16 тысяч гектаров.
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