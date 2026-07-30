В Испании назвали виновника крупнейшего в истории пожара

30 июля 2026, 16:23

Daily Mail: пожар в Испании произошел из-за нелегального экскаватора летом

Фото: istockphoto/grafoto

В Испании арестовали мужчину, которого подозревают в непредумышленном поджоге, приведшем к крупнейшему лесному пожару в истории страны. Об этом сообщает Daily Mail.