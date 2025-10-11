Неизвестный открыл огонь в центре немецкого Гисена
Неизвестный открыл огонь в центре города Гисен в Германии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что в результате стрельбы на городской площади вечером 11 сентября несколько человек получили ранения. Детали инцидента пока не раскрываются, личности пострадавших и подозреваемого остаются неизвестными.
Полиция проводит оперативные мероприятия и выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее в этот день сообщалось, что в городе Лиланд штата Миссисипи в США произошла массовая стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
