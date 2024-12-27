В колонии в Саратовской области обнаружили VIP-камеру для чиновника

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В Саратовской области задержали сотрудника колонии, который обеспечивал VIP-камеру осуждённому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что был задержал начальник колонии строгого режима №4 в Пугачёве Андрей Косонгов, а VIP-арестантом был бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов.
Выяснилось, что Лобанов находился в помещении, оснащённом современным телевизором и Wi-Fi. Он не работал и ходил в обычной одежде.
Камера с такими условиями была обнаружена в ходе совместного расследования прокуратуры и УФСБ. В отношении начальника колонии возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Также выяснилось, что Косонгов тратил выделенный колонии бензин на личные цели, поэтому теперь ему придётся ответить ещё и за растрату.
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Выяснилось, что Лобанов находился в помещении, оснащённом современным телевизором и Wi-Fi. Он не работал и ходил в обычной одежде.
Камера с такими условиями была обнаружена в ходе совместного расследования прокуратуры и УФСБ. В отношении начальника колонии возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Также выяснилось, что Косонгов тратил выделенный колонии бензин на личные цели, поэтому теперь ему придётся ответить ещё и за растрату.
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Анастасия Чинкова