В Испании подросток спаслась, спрыгнув с балкона после изнасилования

На курорте Коста-дель-Соль в Испании 14-летняя девочка сумела спастись после нападения, спрыгнув с балкона отеля. Об этом сообщает The Sun.



Инцидент произошёл 14 марта в городе Торремолинос. По данным издания, на подростка напали трое мужчин: ей угрожали ножом и заставили принять наркотики. Девочке удалось вырваться и покинуть номер, после чего она перебралась на соседний балкон.

Крики о помощи услышал сотрудник отеля, который вызвал полицию. В это время подростка уже искали родители.

Правоохранители задержали троих подозреваемых, один из них оказался несовершеннолетним. Личности фигурантов и гражданство пострадавшей не раскрываются. Состояние девочки не уточняется. Ведётся расследование.

