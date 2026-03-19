В московском метро глухую пассажирку раскритиковали за язык жестов
В сети обсуждают инцидент в метро, где слабослышащей девушке сделали замечание из-за «слишком эмоциональных» жестов. Об этом сообщает «Москва 24».
По словам очевидцев, девушка записывала видеосообщение подруге на жестовом языке. Сидевшая рядом женщина потребовала прекратить, заявив, что ей «это не нравится».
В ответ пассажирка показала на телефоне текст с предложением пересесть, если что-то вызывает дискомфорт. Однако собеседница отказалась читать сообщение и продолжила выражать недовольство.
