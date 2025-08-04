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В Испании самолёт экстренно сел из-за столкновения с птицей

В Испании пассажирский самолёт потерял часть носа из-за столкновения с птицей
Фото: iStock/Luka8au

Пассажирский самолёт авиакомпании Iberia, следовавший по маршруту Мадрид — Париж, совершил аварийную посадку вскоре после вылета из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает издание Elcaso.



Известно, что птица попала в переднюю часть фюзеляжа, где расположен корпус бортового радара. Удар произошёл на высокой скорости и был настолько сильным, что оторвал часть носовой обшивки у воздушного судна Airbus, к тому же, левый двигатель был серьёзно повреждён.

Командир экипажа незамедлительно принял решение о возврате в аэропорт вылета и запросил экстренную посадку. Авиалайнер приземлился успешно.

Пассажиры не пострадали, всех благополучно эвакуировали со взлётно-посадочной полосы.

Анастасия Чубина

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