В Испании самолёт экстренно сел из-за столкновения с птицей
Пассажирский самолёт авиакомпании Iberia, следовавший по маршруту Мадрид — Париж, совершил аварийную посадку вскоре после вылета из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает издание Elcaso.
Известно, что птица попала в переднюю часть фюзеляжа, где расположен корпус бортового радара. Удар произошёл на высокой скорости и был настолько сильным, что оторвал часть носовой обшивки у воздушного судна Airbus, к тому же, левый двигатель был серьёзно повреждён.
Командир экипажа незамедлительно принял решение о возврате в аэропорт вылета и запросил экстренную посадку. Авиалайнер приземлился успешно.
Пассажиры не пострадали, всех благополучно эвакуировали со взлётно-посадочной полосы.
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