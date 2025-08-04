В Испании самолёт экстренно сел из-за столкновения с птицей

04 августа 2025, 14:50

В Испании пассажирский самолёт потерял часть носа из-за столкновения с птицей

Фото: iStock/Luka8au

Пассажирский самолёт авиакомпании Iberia, следовавший по маршруту Мадрид — Париж, совершил аварийную посадку вскоре после вылета из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает издание Elcaso.