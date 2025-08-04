Во Львове загорелось здание бывшего общежития ВСУ
Во Львове вспыхнул крупный пожар в гостинице, расположенной в здании бывшего общежития Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские СМИ.
По предварительной информации, возгорание произошло на девятом этаже здания. Постояльцы на восьмом этаже были вынуждены выйти на балконы в ожидании эвакуации.
На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи. Из здания вывели 15 человек. Известно, что гостиница находится в полутора километрах от исторического центра города.
Как позже сообщила администрация Львова, сотрудников и постояльцев гостиницы эвакуировали. В результате возгорания пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Один человек получил сильные ожоги. По предварительным данным, именно в его номере произошёл взрыв.
На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован.
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