04 августа 2025, 14:28

Во Львове загорелось здание бывшего общежития ВСУ, есть пострадавшие

Фото: iStock/Michael Beard

Во Львове вспыхнул крупный пожар в гостинице, расположенной в здании бывшего общежития Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские СМИ.