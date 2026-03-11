«Помощь алкоголя»: Продюсер Пригожин вынес вердикт попавшей в беду певице Славе
Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал певице Славе взять паузу в карьере
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) необходимо взять паузу в творчестве и задуматься о будущем карьеры после череды громких инцидентов.
В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что артистка устала от сцены и личных проблем, и ей требуется время на восстановление.
«Слава оказалась в тяжёлом положении, которое её вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, всё начало рушиться. И теперь на этой почве многие её пытаются втоптать ещё сильнее в грязь», — сказал Иосиф Игоревич.Продюсер выразил надежду, что у Славы появится шанс доказать свою состоятельность и право выступать на одной сцене с ведущими артистами.
