«Помощь алкоголя»: Продюсер Пригожин вынес вердикт попавшей в беду певице Славе

11 марта 2026, 17:32

Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал певице Славе взять паузу в карьере

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) необходимо взять паузу в творчестве и задуматься о будущем карьеры после череды громких инцидентов.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что артистка устала от сцены и личных проблем, и ей требуется время на восстановление.

«Слава оказалась в тяжёлом положении, которое её вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, всё начало рушиться. И теперь на этой почве многие её пытаются втоптать ещё сильнее в грязь», — сказал Иосиф Игоревич.