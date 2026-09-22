В Испании задержали россиянина, который принуждал девушек к проституции
В Испании задержали россиянина, который принуждал девушек сниматься в порнографии и заниматься проституцией. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
33-летний мужчина уехал из России, и его объявили в розыск через Интерпол. Спустя время гражданина РФ нашли в городе Дения в провинции Аликанте. В России ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Следствие считает, что фигурант входил в преступную группу, которая действовала в Красноярске в 2020–2021 годах. Участники группы зарабатывали на платных порнографических трансляциях в интернете и принуждали девушек к проституции.
По указанию лидера преступники выслеживали и похищали одиноких жертв или гражданок из неблагополучных семей. За отказ заниматься сексом с клиентами или за проступки девушкам угрожали, их избивали и унижали.
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