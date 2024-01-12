Российские власти собираются бороться с массовой подделкой рыбных консервов

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После того, как Генпрокуратура обратила внимание на факт подделки рыбных консервов, вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение подумать об маркировке данного продукта.
Доклад со своей позицией Роспотребнадзор и Россельхознадзор, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз представят в правительство и Генпрокуратуру до 19 января, пишет РБК. Органы прокуратуры часто выявляли нарушения, касающиеся фальсификации рыбных консервов.
К примеру, под видом сайры производители хотели продавать более дешевое сырье — дальневосточную сардину (иваси) или тихоокеанскую сельдь. Данные консервы отправляли в том числе и в социальные учреждения, школы и детсады.
Генпрокуратура вмешалось в дело. В результате этого было аннулировано более 8,7 тыс. ветеринарных сопроводительных документов и возбуждены уголовные дела.
Чтобы снизить долю контрафакта и повысить уровень прослеживаемости сырья Генпрокуратура предлагает рассмотреть вопрос возможности введения для рыбных консервов обязательной маркировки в системе «Честный знак».
Планируют предусмотреть опцию автоматического исключения из оборота рыбных консервов, состав которых не соответствует заявленному. Будет заблокирована их оплату госзаказчиками.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.
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К примеру, под видом сайры производители хотели продавать более дешевое сырье — дальневосточную сардину (иваси) или тихоокеанскую сельдь. Данные консервы отправляли в том числе и в социальные учреждения, школы и детсады.
Чтобы снизить долю контрафакта и повысить уровень прослеживаемости сырья Генпрокуратура предлагает рассмотреть вопрос возможности введения для рыбных консервов обязательной маркировки в системе «Честный знак».
Планируют предусмотреть опцию автоматического исключения из оборота рыбных консервов, состав которых не соответствует заявленному. Будет заблокирована их оплату госзаказчиками.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.
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Мария Фирсова