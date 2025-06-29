В больницу Владивостока госпитализировали человека после сообщений о запахе газа в ТЦ
Один человек обратился за помощью во Владивостокскую больницу №2 после посещения ТЦ, где сообщили о запахе газа, сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь человек будут лечиться дома, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее после возгорания на туристическом катамаране во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По данным Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ, 12 человек, которые находились на катамаране, не пострадали.
Читайте также: