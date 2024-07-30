В Истре приезжего обвинили в приставаниях к возвращавшейся с купания девочке

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО
В Истре иностранцу предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.
«Обвинение предъявлено 21-летнему гражданину Узбекистана. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приставал у жилого дома в городе Истре к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она рассказала родителям», – говорится в сообщении.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Сейчас идут допросы потерпевшей и обвиняемого.
Читайте также:
В российском детсаду шестилетнюю девочку душили проволокой
В Ростове мужчина избил женщину и ребёнка, вернувшихся с Украины
Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача
Лора Луганская