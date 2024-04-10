В Можайске спасатели вскрыли дом, чтобы спасти пенсионерку с инсультом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
70-летней женщине, не способной самостоятельно выбраться из запертого изнутри частного дома, помогли спасатели, инцидент произошёл в деревне Настасьино Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил брат женщины. Он рассказал, что привёз для неё продукты, но она не открывает и не отвечает на стук в окно. Спасатели выехали по указанному адресу и в присутствии полицейских вскрыли дверь. Хозяйка дома лежала на полу в спальне с признаками инсульта»», — говорится в сообщении.Присутствовавшие на месте медики оказали женщине первую помощь, после этого её на мягких носилках пере несли в машину скорой помощи. Женщину увезли в городскую больницу Наро-Фоминска.
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Лев Каштанов