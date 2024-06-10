В Мытищах грабитель попался при попытке вскрыть банкомат отвёрткой

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Ранее судимого 51-летнего жителя города Мытищи задержали по горячим следам за попытку взломать банкомат, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник с закрытым лицом зашёл ночью в тамбур одного из банков на Лётной улице в Мытищах и попытался отвёрткой вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Попытка провалилась, сработала сигнализация и неудачливый вор скрылся», — говорится в сообщении.Полиция сумела в течение суток установить личность подозреваемого и задержать его по месту проживания. При обыске в его доме была обнаружена балаклава, отвёртка и газовый баллон.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража» и оставили под стражей до суда.
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