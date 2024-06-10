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В Мытищах грабитель попался при попытке вскрыть банкомат отвёрткой

10 июня 2024, 09:21
Фото: iStock/Pawel Kajak

Фото: iStock/Pawel Kajak

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Ранее судимого 51-летнего жителя города Мытищи задержали по горячим следам за попытку взломать банкомат, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник с закрытым лицом зашёл ночью в тамбур одного из банков на Лётной улице в Мытищах и попытался отвёрткой вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Попытка провалилась, сработала сигнализация и неудачливый вор скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция сумела в течение суток установить личность подозреваемого и задержать его по месту проживания. При обыске в его доме была обнаружена балаклава, отвёртка и газовый баллон.



Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#мытищи
#грабитель
#криминал
#полиция
#банкоматы
В истринском парк-отеле «Огнеково» 14 детей отравились в лагере
10 июня 2024, 10:10

Фото: istockphoto / AgFang

14 детей получили пищевое отравление в парк-отеле «Огниково» в городском округе Истра. Об этом сообщил подмосковный СК.
ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей из-за некачественной работы лагеря.

Днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту, а уже к вечеру такие же симптомы обнаружили ещё у 14 детей.

«С 6 по 9 июня в медицинское учреждение городского округа Красногорск, в связи с плохим самочувствием обратилось 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент проводится опросы руководства отеля и детей о произошедшем, а также осмотр места и проверка его на соответствие нормам Роспотребнадзора.

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#красногорск
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#отравление
#дети
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В российском регионе упал легкомоторный самолет, есть пострадавший
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Калмыкии
10 июня 2024, 09:11

Фото: iStock/Diy13

В Калмыкии упал легкомоторный самолет. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Яшкульском районе Калмыкии», – заявил источник.

Иной информации не сообщается.

На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Аэропорт Казани временно закрыт
10 июня 2024, 08:54

Фото: istockphoto/simonmayer

Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены 10 июня с 08:02 утра.
Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и полётов гражданских воздушных судов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Уточняется также, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и представители наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и полётов. О времени снятия ограничений на приём и вылет воздушных судов в аэропорту Казани не сообщается.

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#самолёты
#казань
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КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов
ОНТ: КГБ Белоруссии задержал школьников, которые создавали и взрывали бомбы
10 июня 2024, 05:30

Фото: iStock/Vankherson

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провел операцию по выявлению и задержанию группы школьников, изготовлявших и использовавших самодельные взрывные устройства (СВУ), передает телеканал ОНТ.
Ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности с ИГИЛ*, был раскрыт по данным одной из основных западных спецслужб. Оказалось, что в этих чатах, среди прочего, было зарегистрировано более десяти учеников из Могилева.

После ареста бомбисты заявили, что у них был доступ к специальной литературе по производству СВУ и стрелкового оружия. Кроме того, на канале было обнаружено множество проукраинских постов, в том числе призывы ненавидеть Россию и восхвалять Запад. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях со взрывчатыми веществами и подготовке террористических актов.

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#белоруссия
#школьник
#бомба
#задержание
#экстремизм
#терроризм
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Сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске
Отец Жанны Фриске: сотрудникам морга предлагали миллион за ее голые фото
10 июня 2024, 05:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные фотографии российской певицы Жанны Фриске, рассказал отец исполнительный Владимир во время трансляции программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Он поделился, что злоумышленники изначально хотели получить обнаженные фотографии его дочери за 500 тысяч, но сумма увеличилась до миллиона.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой (...) но они молодцы, отказались», – рассказал Владимир.

Он подчеркнул, что среди сотрудников морга был мужчина, который учился с его младшей дочерью.

В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.

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Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания
10 июня 2024, 03:32

Фото: iStock/shironosov

Предполагаемый исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев выплатит штраф за нарушение правил дорожного движения в день задержания в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что в 2024 году ГИБДД наложило на уроженца Таджикистана два штрафа, совершенные в 32 из них, сумма составляет две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода были задержаны до 22 августа, приказ о продлении ареста вступит в силу 21 числа.Обвиняемые находятся под стражей с конца марта.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. Позже преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

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#крокус сити холл
#теракт
#штраф
#задержание
#суд
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Местный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области
10 июня 2024, 00:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Местный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жертвой нападения стал молодой человек 1998 года рождения. Также ранения получила женщина, она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу.

По словам губернатора, украинская армия открыла огонь по населенному пункту из реактивных системы (РСЗО), в результате чего было разрушено два дома.

Ранее, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области.

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#всу
#украина
#россия
#рсзо
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Самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов
Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в России за пределами новых регионов
09 июня 2024, 23:08

Фото: iStock/Vital Hil

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по целям в России вне новых территорий и Крыма, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные украинские военные источники.
По его данным, атаке подвергся объект в Белгороде. При этом в материале не указывается, с какого расстояния произошел запуск.

«Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался, в том числе было ли это оружие западного производства», – пишет телеканал.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское оружие для нанесения ударов по «старой» территории России. Он подчеркнул, что об использовании переданных Киеву для нанесения ударов дальнобойных вооружений следует говорить как о свершившемся факте.

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#сша
#украина
#россия
#вооружение
#оружие
#всу
#белгородская область
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В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину
Daily Mail: в Индонезии гигантский питон съел мать четверых детей
09 июня 2024, 18:59

Фото: iStock/Utopia_88

В Индонезии гигантский питон съел заживо 50-летнюю женщину, которая была матерью четверых детей. Об этом информирует Daily Mail.
Уточняется, что женщина по имени Фарида пропала в четверг, 6 июня. В тот день она направлялась на рынок и пошла через лес.

Согласно информации источника, поиски организовал ее 55-летний супруг Нони, который сообщил о пропаже и другим местным жителям. На следующий день они нашли питона с огромным брюхом, после чего вскрыли его и обнаружили внутри тело.

По предварительным данным, змея вонзила зубы в ногу женщины и задушила Фариду, прежде чем проглотить целиком.

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