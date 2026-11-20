20 ноября 2026, 02:36

Genova24: В Италии аэропорт Генуи впервые приостановил работу из-за сообщений о БПЛА

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В Италии аэропорт Генуи впервые приостановил работу после сообщения о неопознанных беспилотниках. Об этом сообщает портал Genova24.