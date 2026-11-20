В Италии аэропорт впервые приостановил работу из-за сообщения о неопознанных БПЛА
В Италии аэропорт Генуи впервые приостановил работу после сообщения о неопознанных беспилотниках. Об этом сообщает портал Genova24.
Речь идёт о международном аэропорте имени Христофора Колумба. Отмечается, что он не работал более двух часов. По данным портала, это первый подобный случай в стране, хотя в мировой практике такие инциденты не редкость.
Согласно материалу, протокол безопасности с запретом полётов во всём воздушном пространстве вокруг аэропорта ввели в 20:10 по местному времени (19 ноября 22:10 мск) после информации о возможных дронах. Около 22:00 по местному времени Национальное управление гражданской авиации (ENAV) разрешило возобновить работу.
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