19 ноября 2026, 23:24

SHOT: В Мексике небольшой самолёт рухнул на оживлённую трассу и вспыхнул

Фото: iStock/Diy13

В Мексике небольшой самолёт рухнул на оживлённую автомагистраль и вспыхнул. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.