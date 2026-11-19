В Мексике самолёт рухнул на оживлённую трассу и вспыхнул
В Мексике небольшой самолёт рухнул на оживлённую автомагистраль и вспыхнул. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Воздушное судно Piper Malibu 46 потеряло мощность двигателя во время взлёта из аэропорта Норте. Самолёт на большой скорости пробил ограждение и оказался на шоссе Монтеррей — Нуэво-Ларедо, после чего загорелся. По информации The Sun, сотрудники экстренных служб оперативно прибыли для тушения пожара. Над местом возгорания наблюдался густой чёрный дым.
На борту Piper Malibu 46 находились два пилота и четыре пассажира. Погибших в результате инцидента нет: все шестеро чудесным образом выжили и получили лишь лёгкие ушибы. Пострадавших уже осмотрели специалисты.
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