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Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту

15-летнего подростка из Липецка осудят за приготовление к теракту
19 марта 2024, 18:41
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Липецке пятнадцатилетнего подростка обвиняют в подготовке к теракту. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По информации ведомства, несовершеннолетний за денежное вознаграждение должен был поджечь релейные шкафы на ж/д путях, а также зданиях религиозного назначения. Отмечается, что подросток являлся сторонником радикальных националистических взглядов.

Россиянин тщательно подготовился, изучил объекты и пути подхода к ним, купил все необходимо для изготовления воспламеняющегося вещества, но совершить преступление, к счастью, не успел. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России по региону.


Возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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#служба
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В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России
На 20 суток арестовали провокатора за попытку поджечь посольство РФ в Кишинёве
19 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Районный суд Кишинёва поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье, 17 марта, пытался поджечь российское посольство в Молдавии. Об этом сообщает телеканал ТВ-8.
Отмечается, что в воскресенье около посольства России, где находился избирательный пункт для голосования на выборах президента РФ, произошёл инцидент. 54-летний мужчина перебросил через забор ёмкость с зажигательной смесью (коктейль Молотова). Из-за этого ход голосования был на некоторое время прерван. Затем российская сторона потребовала наказать мужчину за попытку поджога посольства.

В результате суд принял решение поместить мужчину под предварительный арест на срок в 20 суток.

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#молдова
#россия
#посольство
#поджог
#суд
#наказание
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В Подмосковье стали находить меньше поддельных купюр
19 марта 2024, 19:06

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

В Московской области в 2023 году обнаружили 75 поддельных купюр – на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона со ссылкой на данные Банка России по ЦФО.
«Общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 – в Подмосковье. Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось за год в 4,5 раза. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры. Количество поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей уменьшилось более чем в 10 раз. В Подмосковье найдено всего три таких купюры», – говорится в сообщении.
В ГУРБ добавили, что число тысячерублевых поддельных банкнот сократилось на 27%. Из обнаруженных в Московском регионе 720 фальшивок в Подмосковье выявлено 10 штук. Помимо этого, в регионе зафиксировали 13 фальшивых долларовых банкнот и один денежный знак евро.

По данным управления, в 2023 году в стране на миллион банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки, в 2022-м – четыре денежных знака.

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#гурб
#безопасность
#деньги
#подделка
#подмосковье
#московская область
#центробанк
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В МВД рассказали, как вор смог вынести из банка более 1 млрд рублей
Полиция задержала мигранта, укравшего более 1 млрд рублей из банка Петербурга
19 марта 2024, 18:41

Фото: istock / Bet_Noire

В аэропорту Сочи полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из ячеек банка в Санкт-Петербурге на сумму более 1 миллиарда рублей. Вором оказался гражданин Молдавии, который пытался уехать из страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», — пояснила Волк.
Она добавила, что преступник не врывался в банк с оружием и не требовал отдать ему деньги. Он крал средства из помещения, которое, казалось бы, должно быть защищено по максимуму.

Краденые деньги и ювелирные изделия правоохранители обнаружили на съёмной квартире в Люберцах. Как признался сам подозреваемый, преступление заказали его знакомые. Как утверждает похититель, они предоставили все необходимые сведения для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Молдаванин незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта. Суммарно фигурант дела похитил 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро. По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.

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#деньги
#евро
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#банк
#сочи
#страны
#полицейские
#ирина волк
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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок
19 марта 2024, 18:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха переходит к положительным отметкам. Активное таяние снега и льда вызвало угрозу паводков, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Резкий подъём воды может даже за короткий период сильно осложнить жизнь домовладельцев, заявил замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин. Он поделился полезными рекомендациями, чтобы вода не застала врасплох.
«Если вы живёте в зоне риска подтопления, подготовьтесь к удару стихии. Лучше всего взять с собой рюкзак, в который можно положить документы, тёплую одежду, деньги, лекарства, средства гигиены, еду и воду», – посоветовал Сорокин.
По его словам, спасатели также советуют жителям запастись высокими резиновыми сапогами, изучить окрестности, найти удобные дороги или возвышенности.
«При объявлении эвакуации придётся покинуть жильё до отступления воды, поэтому перед уходом лучше обезопасить дом. Рекомендуется отключить газ и электричество, погасить печь, плотно закрыть окна и двери, убрать запасы и вещи из подвала. Ценности лучше перенести на шкафы или на второй этаж. Если вы не успели покинуть здание, поднимитесь на крышу или возвышенность и подавайте сигналы спасателям: днём – светлым куском ткани, ночью – фонариком или экраном телефона» – подчеркнул Сорокин.
Он добавил, что в случае эвакуации не стоит ехать на автомобиле, так как его может унести течением.

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#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Пять человек пострадали при взрыве в многоэтажке в Нижнем Новгороде
19 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/Distortion Media

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика произошёл взрыв на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в доме взорвался газ.

Спасатели оперативно эвакуировали 167 жильцов, среди которых было 23 ребёнка. Из них пятеро пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

На данный момент пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Причины произошедшего взрыва будут устанавливаться.

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#пожар
#взрыв
#нижний новгород
#пострадавший
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Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»
Защита заявила о смерти «крабового короля» Олега Кана в суде по иску ГП
19 марта 2024, 17:45

Фото: istock / AMilkin

Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер и попросил закрыть дело. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этом сведеньям. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков, ссылаясь на сведенья Федеральной нотариальной палаты РФ.
В прокуратуре поставили под сомнение заявление защиты, так как в ЗАГСе нет информации о смерти обвиняемого.

25 января сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам дальневосточного краба. Суммарно иски поданы к 45 ответчикам, среди которых указаны фирмы «крабового короля» и его семьи.

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#суд
#дело
#производство
#генпрокуратура
#семьи
#заявление
#новости
#рф
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Стало известно о подготовке Франции к отправке военных на Украину
Нарышкин: Франция готовит к отправке на Украину около двух тысяч военных
19 марта 2024, 17:28

Фото: istock / e-crow

Франция начала подготовку воинского контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2 тысяч военнослужащих. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
Глава СВР отметила, что текущему правительству Франции все равно на смерть обычных французов и озабоченности генералитета. По имеющейся в распоряжении России информации, контингент для отправки на Украину уже готовится.

Как утверждает Нарышкин, французские военнослужащие побаиваются, что такое значительное подразделение не удастся перебросить на Украину незамеченно и расквартировать там.

До этого в Германии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#страны
#военные
#украина
#свр
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Житель Талдома попался на выращивании конопли в своём дачном доме
19 марта 2024, 17:01

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала 35-летнего жителя Талдома по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В квартиры у мужчины, расположенной на улице Ленина в посёлке Запрудня Талдомского городского округа, было обнаружено шесть пакетов с растительным веществом. Эксперты установили, что это марихуана, общий вес изъятого составил 1,2 кг», — говорится в сообщении.
Кроме того, в квартире нашли два измельчителя и электронные весы. А на даче у задержанного полиция обнаружила 19 горшков с растениями, мешок с частями растений, а также вентиляторы, осветительное оборудование и устройство для охлаждения ламп.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#талдом
#наркотики
#криминал
#полиция
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56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая
Shot: Житель Курской области расстрелял из ружья шпицев соседа из-за неприязни
19 марта 2024, 16:46

Фото: istock / Lenti Hill

В Курской области мужчина расстрелял из ружья пять соседских собак из-за неприязни. Хозяин шпицев обратился в полицию с заявлением, чтобы привлечь негодяя к ответственности, но уголовное дело так и не возбудили.
Владелец собачек Роман Залюбовский из села Разветье Железногорского района рассказал Телеграм-каналу Shot, как однажды вечером он вернулся домой и узрел страшную картину: его шпицы с ужасом в глазах прятались, а одна из собак лежала в луже крови. Пёсику сделали рентген — он показал пулю, застрявшую в позвоночнике. Шпиц выжил, но остался инвалидом: отказали задние лапы.

Хозяин животных заявил, что его 56-летний сосед Дмитрий Ш. испытывал неприязнь к его питомцам. В этот раз собачки вывели Дмитрия тем, что начали лаять на него через забор, когда он, выпивши, решил помыть окна у себя в доме. Тогда живодёр достал ружьё и начал стрелять по испуганным зверушками, которые побежали в рассыпную, пытаясь спастись.

Он этом рассказал сам мужчина после того, как владелец шпицев написал на него заявление с просьбой привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Как утверждает хозяин животных, найти ружьё, из которого вёлся расстрел его шпицев, так и не вышло. Сосед вернул оружие другу, у которого якобы брал его. Затем он совсем перестал открывать двери участковому и являться по повестке. В результате в возбуждении уголовного дела отказали. Поэтому Роман Залюбовский обратился с жалобой в прокуратуру.

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#расстрел
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