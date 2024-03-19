Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту

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В Липецке пятнадцатилетнего подростка обвиняют в подготовке к теракту. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По информации ведомства, несовершеннолетний за денежное вознаграждение должен был поджечь релейные шкафы на ж/д путях, а также зданиях религиозного назначения. Отмечается, что подросток являлся сторонником радикальных националистических взглядов.
Россиянин тщательно подготовился, изучил объекты и пути подхода к ним, купил все необходимо для изготовления воспламеняющегося вещества, но совершить преступление, к счастью, не успел. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России по региону.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Россиянин тщательно подготовился, изучил объекты и пути подхода к ним, купил все необходимо для изготовления воспламеняющегося вещества, но совершить преступление, к счастью, не успел. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России по региону.
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Алина Юрчак