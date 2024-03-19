В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России

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Районный суд Кишинёва поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье, 17 марта, пытался поджечь российское посольство в Молдавии. Об этом сообщает телеканал ТВ-8.
В результате суд принял решение поместить мужчину под предварительный арест на срок в 20 суток.
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