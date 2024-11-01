В Италии девочка скончалась из-за десерта с арахисом

Фото: iStock/ Siarhei Khaletski
Девочка-подросток поехала с семьёй в Рим, Италия, в отпуск и умерла из-за съеденного десерта с арахисом в кафе, передаёт ANSA Brasil.
14-летняя девочка приехала с родными из Великобритании для осмотра достопримечательностей в Риме. Заказывая еду в местном кафе, они предупредили сотрудников, что у подростка аллергия на арахис. После того как юная туристка съела десерт, она почувствовала недомогание.
Девочку смогли довезти до ближайшего медицинского учреждения Сан-Камилло, но спасти её не удалось. Из-за случившегося отец пострадавшей впал в состояние шока и его пришлось госпитализировать.
Прокуратура Рима начала проводить расследование по факту непредумышленного убийства. Полиция Италии намерена инициировать проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, которые подавались в блюдах в заведении.
Посольство Великобритании сообщило, что оно оказывает поддержку семье погибшей, а также находится в контакте с местными властями.
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Девочку смогли довезти до ближайшего медицинского учреждения Сан-Камилло, но спасти её не удалось. Из-за случившегося отец пострадавшей впал в состояние шока и его пришлось госпитализировать.
Прокуратура Рима начала проводить расследование по факту непредумышленного убийства. Полиция Италии намерена инициировать проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, которые подавались в блюдах в заведении.
Посольство Великобритании сообщило, что оно оказывает поддержку семье погибшей, а также находится в контакте с местными властями.
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Ольга Енгалычева