В Подмосковье семилетняя девочка съела шоколадку и мгновенно умерла

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В Подмосковье пенсионерка нашла без сознания семилетнюю внучку после того как та съела шоколадку. Об этом сообщает издание МK.RU.
Отмечается, что трагедия произошла в городском округе Клин. 68-летняя местная жительница забрала свою внучку после занятия по рисованию. Дома она подарила ей сладкий подарок – шоколадный батончик Picnic.
После этого, со слов бабушки, девочка пошла в гостиную. Через некоторое время женщина обнаружила ребёнка без сознания. В панике она бросилась к соседке, но совместные усилия ни к чему не привели. Тогда женщины вызвали скорую, но и прибывшие медики не смогли реанимировать ребёнка.
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Анастасия Чинкова