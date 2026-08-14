В Италии две женщины нашли 86 тысяч евро в старой мебели, валявшейся на улице

14 августа 2026, 00:38

В итальянской Болонье две женщины нашли выброшенную мебель с 86 тысячами евро

Фото: iStock/Aleksey Demin

В итальянской Болонье две женщины обнаружили на улице крупную сумму наличных в выброшенном предмете мебели. Об этом ообщает Corriere di Bologna со ссылкой на городские власти.