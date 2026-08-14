В Италии две женщины нашли 86 тысяч евро в старой мебели, валявшейся на улице
В итальянской Болонье две женщины обнаружили на улице крупную сумму наличных в выброшенном предмете мебели. Об этом ообщает Corriere di Bologna со ссылкой на городские власти.
Согласно материалу, в апреле прошлого года женщина обратилась в муниципальное бюро находок. Она рассказала о 86 тысячах евро, на которые наткнулась совершенно случайно. По установленному порядку деньги передали на ответственное хранение в мэрию, а информацию о находке опубликовали на официальном сайте города.
На обнаруженную сумму заявили права сразу несколько сторон: две женщины, нашедшие мебель, а также наследник прежнего владельца. Прошло около года, и 30 июля все трое претендентов смогли договориться между собой и уведомили власти о достигнутом соглашении.
В публикации уточняется, что одна из двух женщин получила 33 тысячи евро. Остаток суммы был разделён между второй находчицей и наследником владельца мебели.
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