В Петербурге третий день ищут адвоката, пропавшего после поездки в Репино

13 августа 2026, 23:40

Фото: iStock/AEKACHAI LUNGMIN

В Санкт-Петербурге уже третий день продолжаются поиски адвоката, который перестал выходить на связь после рабочей встречи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».