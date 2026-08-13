В Петербурге третий день ищут адвоката, пропавшего после поездки в Репино
В Санкт-Петербурге уже третий день продолжаются поиски адвоката, который перестал выходить на связь после рабочей встречи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Волонтёры объяснили, что 10 августа 44-летний юрист уехал в посёлок Репино и с тех пор не выходил на связь – его мобильный телефон выключен, ни на какие звонки мужчина не отвечает. Близкие забили тревогу и уже на следующий день подали заявку об исчезновении.
По словам матери пропавшего, он мог встречаться с коллегой. В Репино выехал волонтерский штаб. Следователи и полиция подключились к поисковым операциям, по факту исчезновения адвоката завели розыскное дело.
Ранее «Радио 1» передавало, что сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина — Александра Хотина — арестовали по делу об убийстве. Решение об избрании меры пресечения вынес Кунцевский суд Москвы. Подробности читайте в нашем материале.
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