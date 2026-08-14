Российский пловец Гирев из-за аварии пешком добирался до бассейна на ЧЕ в Париже
В Париже утреннее ДТП с грузовиком заставило российского пловца Ивана Гирева добираться до места соревнований пешком. Этой информацией спортсмен поделился в беседе с ТАСС.
Авария заблокировала движение автобусов — по словам пловца, он сам потом увидел место происшествия. Оказалось, что фура врезалась в забор. Из-за этого атлету пришлось после выхода из гостиницы пройти своим ходом около полутора километров, чтобы оказаться у олимпийского водного центра. Гирев добавил, что ему повезло — дорога недалекая, на нее ушло около пятнадцати минут.
«Не знаю, как это получилось. Но на меня это не повлияло - это улицы, это Париж, всякое бывает», — пояснил он.Напомним, что чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Он завершится 16 августа.
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