В Италии грудной ребёнок оказался в коме из-за травяного чая
В итальянской больнице Санта-Мария-Нуова спасли 12-дневного малыша, которого родители напоили чаем из вербены. Напиток вызвал тяжёлую интоксикацию — у ребёнка отказало дыхание, и он впал в коматозное состояние.
О происшествии, случившемся в городе Реджо-Эмилия, сообщили медики клиники в беседе с порталом Today. По их словам, встревоженные родители привезли новорождённого в педиатрическую реанимацию с пугающими симптомами: ребенок был заторможенным, почти не реагировал на внешние раздражители, отказывался от груди и стремительно терял вес. Состояние ухудшалось, и врачам пришлось перевести пациента в отделение интенсивной терапии, где его интубировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Сначала доктора проверили самые частые болезни новорождённых, но необычные проявления подсказали им, что причина иная. Расспросив семью, они установили: малышу регулярно давали настой из сушёной вербены — популярное домашнее средство для успокоения. Экспертиза, проведённая совместно с лабораториями и токсикологическим центром Болоньи, обнаружила в крови ребёнка тропановые алкалоиды. Эти природные яды поражают нервную систему, угнетают дыхательный центр и в высоких дозах провоцируют кому.
К счастью, комплексная терапия дала результат: состояние младенца стабилизировалось, и вскоре его выписали домой — без серьёзных осложнений для здоровья.
Глава отделения неонатологии Джанкарло Гаргано обратился ко всем родителям с предостережением: нельзя давать новорождённым травяные чаи и сборы без врачебного контроля. Он подчеркнул, что природное происхождение средств не гарантирует их безопасность — некоторые растения способны нанести непоправимый вред детскому организму и даже стать причиной гибели.
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