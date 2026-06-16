В Италии грудной ребёнок оказался в коме из-за травяного чая

16 июня 2026, 12:24

Фото: iStock/feyyazalacam

В итальянской больнице Санта-Мария-Нуова спасли 12-дневного малыша, которого родители напоили чаем из вербены. Напиток вызвал тяжёлую интоксикацию — у ребёнка отказало дыхание, и он впал в коматозное состояние.