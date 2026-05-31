Россиян предупредили об указывающем на болезнь сердца кашле

31 мая 2026, 09:20

Врач Умнов: при сухом кашле необходимо обязательно проверить сердце

Сухой кашель может быть признаком нарушений в работе сердца и требует внимательного обследования. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.





По словам специалиста, легкие и сердечно-сосудистая система тесно связаны, поэтому в медицине существует понятие «сердечный кашель», который нередко путают с симптомами бронхита. Особое внимание следует уделять эпизодам ночного кашля, возникающим в положении лежа.





«При различных заболеваниях сердца в легких нарушается кровоснабжение, замедляется отток венозной крови и происходит застой жидкости. В результате легкие получают меньше кислорода, и кашель возникает без внешних раздражителей — не из-за инфекции, аллергии или простуды», — пояснил Умнов.