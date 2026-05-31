Россиян предупредили об указывающем на болезнь сердца кашле
Врач Умнов: при сухом кашле необходимо обязательно проверить сердце
Сухой кашель может быть признаком нарушений в работе сердца и требует внимательного обследования. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам специалиста, легкие и сердечно-сосудистая система тесно связаны, поэтому в медицине существует понятие «сердечный кашель», который нередко путают с симптомами бронхита. Особое внимание следует уделять эпизодам ночного кашля, возникающим в положении лежа.
«При различных заболеваниях сердца в легких нарушается кровоснабжение, замедляется отток венозной крови и происходит застой жидкости. В результате легкие получают меньше кислорода, и кашель возникает без внешних раздражителей — не из-за инфекции, аллергии или простуды», — пояснил Умнов.
Он отметил, что систематический кашель может свидетельствовать о том, что сердце не справляется с перекачкой крови, из-за чего происходит переполнение сосудов и развитие застойных процессов. В перспективе это может привести к изменениям легочной ткани, включая пневмосклероз, при котором нормальная ткань замещается соединительной, что нарушает газообмен и вызывает дыхательную недостаточность.
Умнов добавил, что подобный симптом может сопровождать различные сердечно-сосудистые заболевания, включая пороки сердца, воспаление сердечной мышцы, хронические воспаления оболочек сердца, артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца.
Насторожить должен кашель, возникающий при физической нагрузке или в положении лежа, особенно у взрослых и пожилых людей. Подобный симптом может быть признаком серьезных, потенциально опасных для жизни состояний.
При появлении подобных жалоб специалист рекомендовал не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.