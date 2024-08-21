В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших при крушении яхты у Сицилии

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Маловероятно, что удастся найти живыми кого-либо из пропавших без вести при крушении яхты Bayesian у берегов Сицилии. Так считают итальянские спасатели.
Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Виченцо Дзагароллу. Поиски продолжаются, но шансов найти кого-то живыми уменьшаются с каждой минутой, считает он.
Яхта Bayesian, принадлежащая британскому предпринимателю и мультимиллионеру Майку Линчу, затонула во время шторма у берегов Сицилии 19 августа. На борту, кроме него самого, находились председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блум и его жена. Все трое числятся пропавшими без вести. Кроме них, пока не найдены ещё три человека. 15 человек, включая годовалую девочку, удалось спасти.
По мнению Дзагароллы, так как яхта затонула очень быстро, буквально за пару минут, возможно, те, кого ищут, просто не успели выбраться.
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Яхта Bayesian, принадлежащая британскому предпринимателю и мультимиллионеру Майку Линчу, затонула во время шторма у берегов Сицилии 19 августа. На борту, кроме него самого, находились председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блум и его жена. Все трое числятся пропавшими без вести. Кроме них, пока не найдены ещё три человека. 15 человек, включая годовалую девочку, удалось спасти.
По мнению Дзагароллы, так как яхта затонула очень быстро, буквально за пару минут, возможно, те, кого ищут, просто не успели выбраться.
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Александр Бойцов