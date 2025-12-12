В Италии преступник замаскировался под статую в рождественском вертепе
В итальянском городе Галатоне преступник замаскировался под фигурку в рождественском вертепе, чтобы избежать правосудия. Об этом пишет La Repubblica.
Мэр города Флавио Филони обратил внимание на «очень реалистичную» фигуру рядом с традиционными персонажами сцены Рождества. Поначалу градоначальник счёл незнакомца частью композиции, однако вскоре выяснилось, что «статуя» была живой.
Как сообщают местные СМИ, мужчина упорно не желал покидать рождественскую инсталляцию, поскольку воспринимал декоративную хижину как своё жилище. На место прибыли сотрудники полиции и установили личность гражданина. Им оказался 38‑летний выходец из Ганы, находящийся в розыске. Мужчину задержали и отправили на допрос.
