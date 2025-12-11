В Австралии парашютист зацепился за хвост самолёта и повис на высоте 4000 метров
В австралийском штате Квинсленд спортсмен чуть не лишился жизни, прыгнув с парашютом. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
На высоте 4 000 метров после активации снаряжения спортсмен зацепился за хвостовую часть самолёта. В критической ситуации мужчина оперативно среагировал и перерезал стропы. Освободившись от оков, он сумел раскрыть основной парашют.
В результате происшествия экстремал не получил травм, однако пережитый опыт, по его словам, запомнится на всю жизнь.
Ранее в Великобритании у мужчины не раскрылся парашют, и он упал на землю с высоты более 3000 метров. Спортсмен остался жив, но получил тяжёлые травмы.
