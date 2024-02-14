В Италии прошли обыски у участников ужина с прославлением Гитлера

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko
Операция по расследованию дела и сбору доказательств получила название «Хорошие ребята». К ней привлечены также сотрудники спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере. Им предстоит тщательно изучить изъятый во время обысков информационный материал. Это поможет следствию выяснить, является ли данная вызывающая акция случайный и разовый характер, или же речь идёт о преступной организации.
Читайте также:
«Кленовый лист сменится свастикой»: Рогов прокомментировал политику Канады
В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсэсовца Гунько
Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо