В Италии прошли обыски у участников ужина с прославлением Гитлера

Мошенники освоили новую уловку, чтобы получить доступ к личным данным интернет-пользователей, теперь для этого используются поддельные страницы популярных маркетплейсов. Об этом жителей Московской области предупредили в Мингосуправления региона.

«Злоумышленники рассылают электронные письма. Получателям они обещают подарок от интернет-магазина, для получения которого надо пройти по указанной в письме ссылке. Страница, на которую должен перейти адресат письма, оформлена в стиле маркетплейса. Здесь для получения «подарка» пользователю предлагается ввести свои конфиденциальные данные, включая платёжные. Вся эта информация попадает в руки преступников», — говорится в сообщении.



Специалисты настоятельно советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам ради обещанных призов и подарков, а на страницы онлайн-магазинов переходить только через официальный сайт или приложение.



В ведомстве также напомнили, что ранее злоумышленники чаще использовали другую схему обмана: в письмах якобы от маркетплейсов они сообщали, что для подтверждение ранее сделанного заказа нужно перейти по ссылке, иначе покупка будет отменена.



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