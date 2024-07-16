В Италии женщина оставила умирать новорожденных в шкафу

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В Италии 24-летняя жительница Реджо-ди-Калабрии стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По данным следствия, она завернула родившихся близнецов в простыню и оставила умирать в шкафу. Об этом сообщило издание L’Unione Sarda.
Тела младенцев обнаружила их бабушка. Её смутил неприятный запах, и она решила прибраться и найти его источник. В шкафу женщина увидела мёртвых детей и обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела для проведения вскрытия. Специалисты будут выяснять обстоятельства гибели близнецов и то, как проходили роды у девушки.
Ранее в Перми на два месяца арестовали женщину, которая призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Она задушила ребёнка, нанесла ему несколько колото-резаных ран и спрятала тело в чемодан, который отнесла к мусорным контейнерам.
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«Как сообщается в материале, молодая мать, подозреваемая в убийстве новорождённых, несколько дней назад жаловалась на плохое самочувствие в местном отделении акушерства и гинекологии. Сейчас она находится под наблюдением врачей», — говорится в материале.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела для проведения вскрытия. Специалисты будут выяснять обстоятельства гибели близнецов и то, как проходили роды у девушки.
Ранее в Перми на два месяца арестовали женщину, которая призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Она задушила ребёнка, нанесла ему несколько колото-резаных ран и спрятала тело в чемодан, который отнесла к мусорным контейнерам.
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Мира Полтева