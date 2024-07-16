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В Италии женщина оставила умирать новорожденных в шкафу

16 июля 2024, 09:45
Фото: istockphoto / Edgar

Фото: istockphoto / Edgar

В Италии 24-летняя жительница Реджо-ди-Калабрии стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По данным следствия, она завернула родившихся близнецов в простыню и оставила умирать в шкафу. Об этом сообщило издание L’Unione Sarda.
Тела младенцев обнаружила их бабушка. Её смутил неприятный запах, и она решила прибраться и найти его источник. В шкафу женщина увидела мёртвых детей и обратилась в полицию.

«Как сообщается в материале, молодая мать, подозреваемая в убийстве новорождённых, несколько дней назад жаловалась на плохое самочувствие в местном отделении акушерства и гинекологии. Сейчас она находится под наблюдением врачей», — говорится в материале.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела для проведения вскрытия. Специалисты будут выяснять обстоятельства гибели близнецов и то, как проходили роды у девушки.

Ранее в Перми на два месяца арестовали женщину, которая призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Она задушила ребёнка, нанесла ему несколько колото-резаных ран и спрятала тело в чемодан, который отнесла к мусорным контейнерам.

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Из хостела в Москве экстренно госпитализировали мигрантов с отравлением
16 июля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/vitalssss

Из хостела «Окей» на севере Москвы экстренно госпитализированы семь трудовых мигрантов. По предварительным данным, все они отравились шаурмой.
Некачественный продукт они приобрели в палатке на Дмитровском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Всего пострадали не менее 15 человек. Из них семеро госпитализированы с симптомами острого отравления, остальные ехать в больницу отказались. Точный диагноз медики скажут после всестороннего обследования пациентов.

Торговую точку, где мигранты приобрели некачественную шаурму, уже проверяют специалисты Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы. Работа палатки приостановлена, проводится экспертиза продуктов, из которых изготавливали шаурму.

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#человек
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#медики
#отравление
#москва
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В Кузбассе подростки испортили могилы бойцов, погибших на СВО
16 июля 2024, 09:58

Фото: istockphoto / blinow61

В Кузбассе подростки нанесли ущерб могилам погибших в ходе специальной военной операции.
В селе Березово Новокузнецкого района следователи начали проверку инцидента. Неизвестные повредили на кладбище места захоронений, включая могилы участников специальной военной операции.

«Было установлено, что к этому причастны двое подростков — тринадцати и пятнадцати лет. Сейчас с их участием проводятся проверочные мероприятия в соответствии со статьёй 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Это уже не первый случай осквернения могил военнослужащих в Кузбассе в этом году. Весной аналогичный случай вандализма произошёл в посёлке Промышленная.

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#подростки
#хулиганство
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Пьяная россиянка ударила сына кочергой и заставила выпить моющее средство
Mash: Многодетная россиянка заставила 11-летнего сына выпить моющее средство
16 июля 2024, 09:35

Фото: iStock/Irina_Geo

Многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.

Сына спас вернувшийся с работы отец. Он вызвал ему скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами дыхательных путей и полости рта. В отношении матери было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом. Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#уголовное инцидент
#мальчик
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В Подмосковье накрыли подпольный швейный цех с нелегалами
16 июля 2024, 09:19

Фото: iStock/Irina_Geo

Цех по пошиву поддельной фирменной спортивной одежды, в котором работали нелегальные мигранты из Юго-Восточной Азии, обнаружили полицейские в деревне Островцы Раменского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех находился в подвале административного здания. Там полицейские изъяли более 1,5 тыс. единиц готовых товаров, 13 швейных машинок, клише и прессы. По предварительным расчётам, производство подделок нанесло компании-правообладателю ущерб свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Одежду шили 12 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, все они проживали в цехе в условиях антисанитарии.

«За нарушение миграционного законодательства иностранные граждане выдворены за пределы России», — отметили в полиции.
Задержан также 44-летний мужчина, подозреваемый в организации нелегальной миграции. Сейчас полиция выясняет, через какие торговые точки сбывался контрафакт.

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#раменский городской округ
#криминал
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#полиция
#цех
#мвд московской области
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Пропавший под Челябинском мальчик с ДЦП найден мёртвым в болоте
16 июля 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Nastco

Тело пропавшего 10 дней назад в Челябинской области 14-летнего ребёнка с врождённым заболеванием обнаружено. Мальчика нашли в лесном болоте.
О пропаже ребёнка сообщил правоохранителям его отец, передаёт пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. По словам мужчины, мальчик потерялся в лесу неподалёку от посёлка Бектыш куда семья приехала за грибами. Родители ушли в лес, а подросток оставался в машине. По возвращении взрослые нашли машину пустой.

У мальчика врождённый детский церебральный паралич, двигательные возможности его ограничены. Ему в любой момент могла понадобиться помощь. К поискам, кроме полиции и спасателей, подключились волонтёры. Всего ребёнка искали более 1,3 тысячи человек. Сегодня, 16 июля, его тело было найдено в болотистой местности с признаками утопления. На месте работают криминалисты. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

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#мальчик
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Стал известен новый способ мошенничества через общедомовые чаты
МВД: мошенники продают несуществующие товары и парковочные места в домовых чатах
16 июля 2024, 08:45

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.
«Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, злоумышленники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, мебели или техники по заниженным ценам. В МВД РФ рассказали, что мошенники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные средства.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Аферисты представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#мошенники
#рф
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Учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом
16 июля 2024, 08:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Соединенных Штатах Америки арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Об этом пишет газета Today's News Herald.
Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины.

За её домом было установлено наблюдение. Вскоре полиция увидела, как юноша выходит из задней двери. Сотрудники органов сразу задержали его. В доме учительницы были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Правоохранители отметили, что все это время она держала школьника у себя дома и занималась с ним сексом.

Сейчас женщина находится под стражей. Администрация школы объявила о её увольнении. Женщине предъявлены три обвинения по статье о сексуальном насилии над малолетним.

Ранее сообщалось, что на острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам.

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#женщина
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#расследование
#мальчик
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Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве
16 июля 2024, 08:23

Фото: iStock/Nastco

Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чоль утонул во время купания в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.
64-летний мужчина прибыл в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР.

В какой-то момент иностранец решил отдохнуть на пляже и отправился в Зеленоград, после чего пропал.

Спустя несколько часов поисков личные вещи мужчины были обнаружены на берегу пруда. Тело удалось отыскать лишь на следующий день после пропажи.

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#кндр
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В Сербии ликвидировали 89-летнего убийцу супружеской пары
МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
16 июля 2024, 06:40

Фото: istock / IndiaUniform

Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) ликвидировали 89-летнего стрелка, застрелившего семейную пару. Об этом проинформировал вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Стрельба произошла в населённом пункте Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. После ссоры из-за пожара на участке мужчина выстрелил из ружья в семейную пару и ранил еще одного человека. После этого преступник скрылся в лесу.

Для поиска нападавшего были задействованы беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали стрелка.

Ранее генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признано террористической организацией и запрещено в РФ
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#сербия
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