Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве

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Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чоль утонул во время купания в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.
64-летний мужчина прибыл в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР.
В какой-то момент иностранец решил отдохнуть на пляже и отправился в Зеленоград, после чего пропал.
Спустя несколько часов поисков личные вещи мужчины были обнаружены на берегу пруда. Тело удалось отыскать лишь на следующий день после пропажи.
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В какой-то момент иностранец решил отдохнуть на пляже и отправился в Зеленоград, после чего пропал.
Спустя несколько часов поисков личные вещи мужчины были обнаружены на берегу пруда. Тело удалось отыскать лишь на следующий день после пропажи.
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Анастасия Хохлова