В Иваново участник первомайской эстафеты скончался после забега

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В Иваново один из участников первомайской эстафеты скончался после забега, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты», — уточнили в надзорном ведомстве.
Предварительно установлено, что 1 мая на площади Революции в городе Иваново состоялась первомайская эстафета. Принявший в ней участие 43-летний мужчина почувствовал себя плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти местного жителя не удалось.
Как удалось выяснить РИА Новости, скончавшийся мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, которые позволяли ему принять участие в забеге.
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Евгения Парфентьева