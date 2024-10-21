В Иваново женщина залила водой Вечный огонь

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В Иваново арестовали женщину, которая залила водой Вечный огонь в начале октября. Сейчас в инциденте разбираются следователи СКР по Ивановской области. Женщине вменили публичное осквернение символов воинской славы России — статья 354.1 УК.
По данным следствия, утром 2 октября местная жительница залила водой пламя Вечного огня на мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны. Все случилось на проспекте Шереметевском в Иваново.
Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.
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«По делу назначили все необходимые экспертизы, включая психиатрическую. Проводятся следственные действия для сбора доказательств», — сообщили в региональном СК.
Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.
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Лия Мурадьян