В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери

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В школе, которая расположена в Центральном районе Челябинска, мужчина схватил девочку за волосы. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на главное управлении МВД России по Челябинской области.
Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы, сообщив, что неизвестный мужчина схватил их дочь за волосы, что вызвало у нее физическую боль.
Злоумышленника удалось идентифицировать — им оказался местный житель. В отношении него был составлен административный протокол по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ. Как уточняет «74.ru», нападавший является отчимом одной из одноклассниц пострадавшей. Причину своих действий он объяснить не смог.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.
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Злоумышленника удалось идентифицировать — им оказался местный житель. В отношении него был составлен административный протокол по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ. Как уточняет «74.ru», нападавший является отчимом одной из одноклассниц пострадавшей. Причину своих действий он объяснить не смог.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.
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Дарья Осипова