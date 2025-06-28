В Волжском обрушился фасад общежития
На улице Молодежная в городе Волжский Волгоградской области обрушился фасад общежития, в которое определяли жителей аварийных домов, сообщил Телеграм-канал «Подъем».
Внешний слой кирпичной кладки обвалился в ночь с 27 на 28 июня. В городской администрации обратили внимание, что на просьбы к управляющей компании сделать ремонт никто не ответил. В мэрии уточнили, что больше половины жильцов общежития не платят взносы на капитальный ремонт.
Живущие в поврежденном здании люди полагают, что его давно пора снести. В мэрии города проинформировали, что общежитие по результатам экспертизы не признали аварийным, а его собственники сознательно убивают помещения.
Ранее сообщалось, что в Штатах поймали и усыпили аллигатора-людоеда, из-за которого умерла женщина. В мае 61-летняя Синтия Дикема и ее супруг катались на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми, когда вдруг проплыли над большим аллигатором на мелководье. Выяснилось, что хищник перевернул лодку и схватил Синтию, попавшую в воду.
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