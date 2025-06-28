СК: трое взрослых и две детей погибли в ДТП на трассе Сургут — Салехард
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП на 297-м километре трассы Сургут – Салехард. Об этом сообщает СК РФ по ЯНАО.
«Пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние. Кроме того, с места происшествия госпитализированы четыре человека, один из которых несовершеннолетний» — передает пресс-служба ведомства.
Как сообщают РИА Новости, все четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи прилагают все усилия для спасения их жизней.
Следственные органы начали проверку ДТП для выявления всех виновников происшествия. По данным СК, водитель автомобиля «Соболь» обогнал грузовые машины и столкнулся с Hyundai Solaris.