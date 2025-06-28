В Одинцово таксист во дворе дома насмерть сбил малыша, который выбежал на дорогу
В подмосковном Одинцово таксист сбил 8-летнего ребенка во дворе дома, сообщил Телеграм-канал «Readovka».
Очевидцы обратили внимание, что несовершеннолетний находился на дороге. Местные жители уточнили, что несовершеннолетний не выжил — медики долго пытались его реанимировать. Однако автомобиль ехал по двору с большой скоростью, заметили люди.
Сам таксист, со слов местных жителей, свою вину отрицает — якобы несовершеннолетний вдруг выбежал на дорогу. Отмечалось, что все случилось именно на придомовой территории.
Ранее сообщалось, что четыре машины попали в аварию на 11-м километре МКАД. Из-за дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого пришлось эвакуировать на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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