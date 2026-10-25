В Ивановской области электричка снесла легковушку на железнодорожном переезде
В Ивановской области произошло столкновение легковушки и электрички. Подробности приводит Северо-Западная транспортная прокуратура.
ДТП случилось вечером 24 октября на железнодорожном переезде между Фурмановом и Волгореченском. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора, и в этот момент в него врезался пригородный поезд.
Отмечается, что машинист поезда заметил машину и применил экстренное торможение, однако состав не успел остановиться, и столкновения избежать не удалось. В результате аварии вагоны с рельсов не сошли. Движение других поездов ДТП не нарушило. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.
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