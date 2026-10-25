В Подмосковье дядя убил племянника, который выиграл у него суды по наследству
В подмосковном Пушкино задержали 55-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 33-летнего племянника из-за наследства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Московской области.
Тело пропавшего Даниила Андрюкова, чтеца храма в Елохино, нашли в лесополосе. По версии следствия, мужчину убил дядя, у которого он выиграл все судебные споры о недвижимости.
Даниил пропал утром 12 октября, когда вышел из дома на работу. Супруга обратилась в полицию, и к поискам подключились волонтёры, полицейские, сотрудники СК и местные жители. После обнаружения тела задержали дядю убитого.
Он признался в преступлении. Предварительно, 12 октября в доме на проезде Пришвина обвиняемый нанёс племяннику несколько ударов шилом, после чего вывез его в лесополосу и сбросил в коллектор.
Выяснилось, что их конфликт длился около двух лет: бабушка подарила Даниилу половину дома и участка, и дядя решил оспорить дарственную через суд. Четыре дела завершились в пользу племянника, последнее решение суд вынес 28 сентября. Подозреваемого арестовали, возбудили уголовное дело.
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