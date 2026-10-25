В Подмосковье дядя убил племянника, который выиграл у него суды по наследству

25 октября 2026, 12:28

В Пушкино задержали мужчину по подозрению в убийстве племянника из-за наследства

Фото: Istock/Diy13

В подмосковном Пушкино задержали 55-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 33-летнего племянника из-за наследства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Московской области.