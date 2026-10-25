В Ростовской области мужчину задержали за домогательства к мальчикам
В Батайске полицейские задержали 46-летнего мужчину, который приставал к детям возле детской площадки. Об этом сообщает полиция региона.
Инцидент произошёл на аллее Кирова. По словам свидетельницы, нетрезвый гражданин обращался к мальчикам примерно 10 лет с непристойными предложениями сексуального характера.
При этом рядом гуляли родители с детьми. Женщина сфотографировала нарушителя и рассказала о случившемся в местный Telegram-канал. После публикации полиция организовала проверку.
Правоохранители установили личность мужчины, задержали его и доставили в отдел для разбирательства. В отношении подозреваемого составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Расследование продолжается.
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