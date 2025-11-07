В Ивановской области осудили мигранта-педофила за разврат в салоне автобуса
Суд в Ивановской области вынес приговор 25-летнему мигранту за преступление против несовершеннолетней. Мужчину признали виновным в развратных действиях. Об этом сообщает «МК в Иваново».
Инцидент произошёл в июле текущего года в салоне пассажирского транспорта города. Следствие установило, что иностранец заметил 13-летнюю девочку, подошёл к ней и, расположившись сзади, совершил развратные действия.
При этом злоумышленник не применял физическое насилие. В ходе судебного заседания государственное обвинение представило доказательства вины подсудимого, включая показания потерпевшей и свидетелей.
Суд тщательно изучил материалы уголовного дела и пришёл к выводу, что действия иностранца полностью соответствуют составу преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. На основании этого суд назначил виновному наказание в виде трёх с половиной лет колонии.
