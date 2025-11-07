В Ивановской области осудили мигранта-педофила за разврат в салоне автобуса

07 ноября 2025, 20:46

В Ивановской области осудили мигранта, развращавшего 13-летнюю девочку

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Ивановской области вынес приговор 25-летнему мигранту за преступление против несовершеннолетней. Мужчину признали виновным в развратных действиях. Об этом сообщает «МК в Иваново».