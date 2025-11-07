«Тела закопали в пустыне»: Жестокое убийство криптомиллионера Новака раскрыли

07 ноября 2025, 20:11

СКР задержал подозреваемых в убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены

Фото: Istock/Alexander Semenov

Всех подозреваемых в убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены задержали. Об этом сообщает Следственный комитет России.





По версии следствия, злоумышленники похитили криптоблогера и его супругу в октябре, чтобы вымогать деньги. Когда преступники не получили криптовалюту, они убили обоих, а затем закопали тела в пустыне.



Сообщники помогали убийцам арендовать автомобили и снимать жилье, где они удерживали пару.

«После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов», — сказано в сообщении.