«Тела закопали в пустыне»: Жестокое убийство криптомиллионера Новака раскрыли
СКР задержал подозреваемых в убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены
Всех подозреваемых в убийстве криптомиллионера Романа Новака и его жены задержали. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По версии следствия, злоумышленники похитили криптоблогера и его супругу в октябре, чтобы вымогать деньги. Когда преступники не получили криптовалюту, они убили обоих, а затем закопали тела в пустыне.
Сообщники помогали убийцам арендовать автомобили и снимать жилье, где они удерживали пару.
«После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов», — сказано в сообщении.В раскрытии преступления российским правоохранительным органам помогли коллеги из ОАЭ. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Юрия Шарыпова, Константина Шахта и Владимира Далекина до 28 декабря. Им уже предъявили обвинение в убийстве.